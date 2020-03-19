НБУ провел первую продажу наличных евро банкам

Национальный банк провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", – сказано в сообщении.

Нацбанк планирует продолжить проводить такие операции для устранения нехватки наличной иностранной валюты в банках.

"Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена уже завтра, 20 марта", – сказано в сообщении.

"Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

При этом в НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

По данным собеседника ЭП в Нацбанке, сейчас также есть дефицит наличных долларов в Европе, именно поэтому регулятор начинает экспериментировать с наличным евро.

По данным ЭП, накануне в страну завезли около 100 млн долларов и 100 млн евро наличными.

Собеседник говорит, что в ближайшее время должна быть решена ситуация с дефицитом наличного доллара.

Экономическая правда