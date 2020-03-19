Бизнес призывает не закрывать ветклиники и спецаптеки

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации подчеркивают, что непродовольственные магазины, специализирующиеся на торговле кормами для животных, ветаптеки и ветеринарные клиники должны быть включены в перечень важных объектов, которые должны оставаться открытыми в течение карантина.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"Безусловно, бизнес понимает важность таких жестких мер в данной ситуации. В то же время, нельзя не упомянуть о влиянии таких ограничений на домашних животных. По ориентировочным подсчетам, у каждого третьего украинца есть домашние любимцы, поэтому последствия могут затронуть более 10 миллионов животных.

В продуктовых магазинах, которые продолжают свою работу, ассортимент кормов довольно ограничен, а специализированные корма для поддержания здоровья животных - вообще отсутствуют. Кроме того, домашние животные, особенно собаки, требуют плановой вакцинации от инфекционных болезней типа бешенства, чумы, лептоспироза, гепатита и других", - говорится в сообщении.

"Подобно тому как продовольственные магазины и больницы поддерживают необходимое обеспечение товарами первой необходимости и медицинским уходом за людьми, предприятия, предоставляющие товары или услуги по уходу за домашними животными, должны продолжать работу, чтобы обеспечить непрерывный уход за животными.

Конечно, онлайн-торговля сможет частично удовлетворить потребности владельцев домашних животных, однако следует понимать, что не у всех есть к ней доступ. Особенно сложной является ситуация в регионах и маленьких городах и селах", - отметил координатор Комитета производителей ветеринарных препаратов Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кирилюк.

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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Напомним:

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Экономическая правда