Карантин: 17 предприятий "Укроборонпрома" работают в режиме простоя

17 предприятий "Укроборонпрома" ввели режим частичного или полного простоя - предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что случаев заболевания среди работников нет.

"На 60 предприятиях концерна удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на работу, на 15 тысяч.

Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2000) работают дистанционно", - говорится в сообщении.

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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Напомним:

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.