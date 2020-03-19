Все разделы
Укр / Рус

Карантин: 17 предприятий "Укроборонпрома" работают в режиме простоя

Четверг, 19 марта 2020, 18:08
 

17 предприятий "Укроборонпрома" ввели режим частичного или полного простоя - предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что случаев заболевания среди работников нет.

"На 60 предприятиях концерна удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на работу, на 15 тысяч.

Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2000) работают дистанционно", - говорится в сообщении.

Читайте также: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Напомним:

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 

По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека. 

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укроборонпром карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Франция выделила "Укроборонпрому" почти миллион евро помощи 11 марта 2020, 14:56
В "Укроборонпроме" рассказали о возможных убытках из-за коронавируса 11 марта 2020, 14:26
"Укроборонпром" передаст в Фонд госимущества 21 предприятие, приватизация "Антонова" не планируется 11 марта 2020, 12:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!