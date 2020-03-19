Tesla готова производить аппараты для искусственной вентиляции легких на своих заводах

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если будет их недостаток в больницах.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет их недостаток", - ответил он на просьбу подписчика переквалифицировать фабрику для выполнения этой задачи.

В ситуации с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких критически важны - они являются ключевым элементом в лечении людей с COVID-19, которые имеют тяжелые осложнения дыхательной системы и нуждаются в госпитализации.

Напомним:

Украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.

Экономическая правда