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ЕС выделит 750 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии

Четверг, 19 марта 2020, 15:15
 

Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро для противодействия вызовам для еврозоны, обусловленным пандемией нового коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информируют на сайте института.

Речь идет о новой временной программе закупки ценных бумаг государственного и частного сектора для противодействия серьезным рискам для трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и прогнозов для еврозоны, обусловленным пандемией коронавируса.

"Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро. Закупки будут осуществляться до конца 2020 года и включать все категории активов, входящих в уже существующей программы закупок", - говорится в сообщении.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Наши обязательства перед еврозоной - безграничны, и мы задействуем весь потенциал доступных инструментов в рамках наших полномочий", - отметила Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в сообщении в Twitter.

Программа будет действовать как минимум до конца 2020 года.

Европейская правда

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ЕС коронавирус

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