ЕС выделит 750 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии
Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро для противодействия вызовам для еврозоны, обусловленным пандемией нового коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом информируют на сайте института.
Речь идет о новой временной программе закупки ценных бумаг государственного и частного сектора для противодействия серьезным рискам для трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и прогнозов для еврозоны, обусловленным пандемией коронавируса.
"Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро. Закупки будут осуществляться до конца 2020 года и включать все категории активов, входящих в уже существующей программы закупок", - говорится в сообщении.
"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Наши обязательства перед еврозоной - безграничны, и мы задействуем весь потенциал доступных инструментов в рамках наших полномочий", - отметила Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в сообщении в Twitter.
Программа будет действовать как минимум до конца 2020 года.
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