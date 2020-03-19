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Украинская компания будет печатать на 3D-принтерах клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких

Четверг, 19 марта 2020, 12:10
 

Украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.

Об этом сообщил в Facebook совладелец компании Давид Ставницер.

"Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Это решение придумали наши итальянские коллеги - компания Isinnova. Такой клапан позволяет присоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ", - написал он.

Ставницер добавил, что компания уже связалась с итальянскими коллегами и скоро получит технические характеристики и 3D-модели необходимых клапанов.

Компания Revel Laboratory просит связаться с ней больницы, которые испытывают перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках.

Также просят связаться производителей пластика для 3D-печати, которые смогут поставить допущенный к использованию в медицине Nylon P12.

Экономическая правда

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