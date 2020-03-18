Американские рынки открылись снижением

На открытии торгов в среду американские финансовые рынки показали негативную динамику на фоне беспокойства инвесторов относительно мер, которые приняло правительство в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что индексы Dow Jones и S&P 500 после открытия торгов потеряли более 5%, а индекс NASDAQ - более 4%.

Напомним:

Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов 17 марта благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

Поддержку рынку оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено 250 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин.

Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь 1 трлн долларов. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил 787 млрд долларов.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней.

Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до 1 млн долларов и дохода компаний на сумму до 10 млн долларов, сообщил Мнучин.

Тем временем, Федеральная резервная система сообщила, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

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