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"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода — из-за спроса на медицинский спирт

Среда, 18 марта 2020, 17:15
 

Из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса ГП "Укрспирт" запустило в работу еще 4 завода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Всего в производственном плане на март было предусмотрено работу 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода", - отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса, с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно.

По потребности, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - добавил он.

В "Укрспирте" добавили, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, для всех работников закупили маски, а часть сотрудников перевели на дистанционную работу.

Экономическая правда

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Укрспирт

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