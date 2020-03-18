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Apple представила новый MacBook Air с клавиатурой-"ножницами"

Среда, 18 марта 2020, 16:30
 

Компания Apple анонсировала обновление ноутбука MacBook Air с улучшенной клавиатурой и процессорами, а также - увеличенным вдвое обмьемом памяти.

Об этом сообщается на сайте Apple.

Отмечается, что обновленный гаджет получил процессоры Intel Core 10-го поколения и работает вдвое быстрее, чем предыдущая модель.

Основной фишкой нового MacBook Air стала клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом "ножницы" и ходом клавиш 1 мм, которое обеспечивает быстрое нажатие без залипания. На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID.

Также Apple увеличила объемы памяти в Mac Mini - теперь в базовой модели 256 ГБ памяти (стоимость 799 долларов), версия с 512 ГБ памяти стоит 1099 долларов.

Экономическая правда

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Apple

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