За последние дни количество загрузок Privat24 Android выросло в пять раз

Количество загрузок мобильного банка Privat24 среди пользователей Android смартфонов за последние несколько дней выросло в пять раз по сравнению с началом февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Если в феврале среднее количество скачиваний Privat24 Android составляло 15 тысяч в день, то 13 марта новый Privat24 скачали 75 тысяч раз.

Сейчас услугами системы Приват24 пользуются более 11 млн украинцев.

С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить более 100 услуг.

Экономическая правда