За последние дни количество загрузок Privat24 Android выросло в пять раз
Вторник, 17 марта 2020, 17:34
Количество загрузок мобильного банка Privat24 среди пользователей Android смартфонов за последние несколько дней выросло в пять раз по сравнению с началом февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Если в феврале среднее количество скачиваний Privat24 Android составляло 15 тысяч в день, то 13 марта новый Privat24 скачали 75 тысяч раз.
Сейчас услугами системы Приват24 пользуются более 11 млн украинцев.
С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить более 100 услуг.
Экономическая правда
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