Бюджетные расходы Кабмина на противодействие коронавируса достигнут 128 миллионов
Министерство финансов перераспределило расходы на приобретение материальных ресурсов для противодействия распространению коронавируса Covid-19 в сумме 28 млн гривен.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой письмо Минфина.
Средства перераспределены по предложению Министерства здравоохранения в рамках действующей бюджетной программы по мерам борьбы с эпидемиями, с целью увеличения расходов Центра общественного здоровья и лабораторных центров Минздраве.
Ранее на заседании Кабинета Министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
"Таким образом прямые затраты именно на противодействие коронавируса достигнут 128 млн гривен", - отметил Каневский.
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Предыстория:
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.
На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.
Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
Экономическая правда
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