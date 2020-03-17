Объявление дефолта будет иметь негативные последствия для Украины — заявление

Публичные дискуссии о возможном объявлении стихийного дефолта и реализация такого шага будут иметь резко негативные последствия для имиджа государства в мире, благосостояния граждан Украины и, соответственно, отношения граждан к власти.

Об этом говорится в совместном заявлении экономистов и исследовательских центров.

"Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства программы с МВФ и привлечь бюджетное финансирование от ЕС, Всемирного банка, а также по возможности провести переговоры о новой кредитной гарантии от США", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что при объявлении дефолта долг никуда не исчезает - должник не может просто взять и сам себе "простить" долги.

"Объявляя дефолт, он просто признает, что не способен платить, но дальше все равно вынужден договариваться с кредиторами об отсрочке или частичном списании долга", - объясняют экономисты.

Кроме этого, дефолт невозможно объявить по всем внешним обязательствам. В 2020 году Украине осталось погасить 3,8 млрд долларов внешних долгов. Из этой суммы 1,3 млрд долларов - долги перед частными заемщиками - неуплата за ними не будет иметь политических последствий.

"А вот остальные долги - это обязательства перед официальными кредиторами, включая 1 млрд долларов обязательств под гарантию правительства США.

Если просто отказаться платить, отношения со всеми международными партнерами будут разрушены, и Украина окажется в международной изоляции - в условиях распространения коронавируса, войны на Востоке и глобального экономического кризиса.

Против Украины даже могут ввести санкции. Экономия 1,3 млрд долларов в 2020 году при резервах НБУ в 26 млрд долларов (на начало марта) этого точно не стоит", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что дефолт "не освободит деньги" в бюджете на другие цели.

"Плановый дефицит бюджета на 2020 год составляет 96 млрд грн. Именно столько в бюджете не хватает, чтобы сделать запланированные расходы. Большую часть дефицита планируется покрыть привлечением нового долга.

Учитывая высокий риск получения 12 млрд грн от приватизации, их можно было бы также заменить заимствованиями, если сохранить доступ к заимствованиям. Однако в случае дефолта этих денег не будет где взять", - отмечают экономисты и исследовательские центры.

"Если Украина теоретически откажется платить проценты по всем внешним долгам (что невозможно) в бюджете все равно останется "дыра" в сумме 50 млрд грн. Если Украина теоретически откажется погашать все внешние долги (что невозможно) все равно нужно будет гасить внутренние долги на сумму 110 млрд грн.

Такой теоретический отказ полностью исключил бы возможность любого внешнего финансирования, следовательно правительству пришлось бы искать 160 млрд грн на внутреннем рынке", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что если правительство объявит дефолт, ни один частный банк или фонд не предоставит ему кредитов. Единственными источником финансирования останется огромная эмиссия гривни Национальным банком, которая приведет к неконтролируемой инфляции и девальвации, что обязательно вызовет массовое недовольство среди населения.

В совместном заявлении правительству рекомендуют возобновить сотрудничество с МВФ и все возможные программы работы с официальными международными кредиторами.

"Привлечь эти средства будет невозможно, если Украина объявит дефолт. В случае дефолта Украина останется один на один с кризисом - возможные потери от такого положения трудно переоценить", - говорится в заявлении.

Заявление, в частности, подписали, редакция "Экономической правды", Центр экономической стратегии, руководитель аналитического департамента ІК Concorde Capital Александр Паращий и другие.

Заявление открыто для подписания. Приобщиться к заявлению можно, заполнив соответствующую форму в документе.

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Экономическая правда