Нардепы предлагают существенные послабления бизнесу на время карантина

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей. Поэтому предлагаем несколько первоочередных налоговых шагов, чтобы поддержать предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах", - написал нардеп.

"Среди прочего, временное освобождение ФЛП от ЕСВ, отмена основных штрафов за нарушение налогового законодательства и отсрочка обязательного РРО", - добавил Железняк.

С 1 марта по 30 апреля предлагается:

освободить от уплаты ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью; временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ; отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая предлагается освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев". До 31 мая предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусматривается несколько льгот для граждан:

предлагается освободить от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля; ввести помощь для тех, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Законопроект должен пройти первое и второе чтение в сессионном зале ВР, чтобы предложенные изменения вступили в силу.

Экономическая правда