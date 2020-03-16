Нардепы предлагают существенные послабления бизнесу на время карантина
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
"Коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей. Поэтому предлагаем несколько первоочередных налоговых шагов, чтобы поддержать предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах", - написал нардеп.
"Среди прочего, временное освобождение ФЛП от ЕСВ, отмена основных штрафов за нарушение налогового законодательства и отсрочка обязательного РРО", - добавил Железняк.
С 1 марта по 30 апреля предлагается:
освободить от уплаты ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;
временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.
С 1 марта по 31 мая предлагается освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.
На 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".
До 31 мая предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.
Кроме того, предусматривается несколько льгот для граждан:
предлагается освободить от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;
ввести помощь для тех, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.
Законопроект должен пройти первое и второе чтение в сессионном зале ВР, чтобы предложенные изменения вступили в силу.
Экономическая правда
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