Для украинских грузовиков создадут гуманитарный коридор для возвращения из ЕС

Определено гуманитарный коридор с сопровождением украинских перевозчиков по маршруту Словения-Хорватия-Сербия-Румыния.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номер транспортного средства на адрес avtodep@mtu.gov.ua", - говорится в сообщении.

Отдельно Мининфраструктуры сообщает, что венгерской стороной сообщено о принятом сегодня решение по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.

"Сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу после ее получения от Посольства Украины в Венгрии и Министерства инноваций и технологий Венгрии", - сообщают в Министерстве.

Кроме того ведомство сообщает, что 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе успешно её пересекли и направляются в Украину.

Напомним:

Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению Кабмина по предотвращению распространению коронавируса.

В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет это грузовые перевозки

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Читайте также: Как бизнес в Украине воюет с коронавирусом: реальные практики и инструкции

Экономическая правда