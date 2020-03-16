Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату в период карантина – Герус
Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов.
Об сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета, передает Интерфакс-Украина.
"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина.
Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал нардеп
Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.
"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь.
Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.
Напомним:
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.
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Экономическая правда
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