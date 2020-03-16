Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Оператор ГТС Украины совершил транзит первых объемов газа между Венгрией и Словакией по заказу немецкого энергетического трейдера.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Распространение коронавируса не остановит дальнейшее развитие рынка газа. ... Объемы еще не очень большие, но мы уверенно развиваем восточноевропейский газовый хаб", - сообщает глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Услуга "short-haul", по которой был осуществлен транзит позволяет заказчикам транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного Потока-1 уже не используются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом - в энергетических единицах.

Также ОГТСУ работает над созданием виртуальных точек, сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.

Экономическая правда