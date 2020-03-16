Столичное метро работает в обычном режиме с усиленной дезинфекцией
КП "Киевский метрополитен" работает в обычном режиме, дезинфекцию на станциях проводят дважды в день.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дезинфекцию на станциях проводят дважды в день (пол, поручни эскалаторов, кассовые окна, ручки дверей). Дезинфекцию поездов проводят перед выдачей на линию в депо.
Сотрудникам метро, которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Машинисты проходят осмотр перед сменой.
"Для пассажиров размещена информация в каждом вестибюле с рекомендациями Минздрава. Проводится аудио-информирование о рекомендательном масочном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним:
Столичные власти усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.
Экономическая правда
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