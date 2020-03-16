Из-за коронавируса промпроизводство Китая упало максимально за 30 лет

В январе-феврале 2020 года промышленное производство упало максимально за 30 лет на фоне быстрого распространения коронавируса, что привело к перебоям в китайской экономике.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Подчеркивается, что в январе-феврале промпроизводство Китая упало на 13,5% в годовом измерении - это самый слабый показатель с января 1990 года. В декабря 2019 года показатель вырос на 6,9%.

Аналитики, которых опросило Reuters, ожидали рост промпроизводства на 1,5%.

"Розничные продажи сократились на 20,5% в годовом измерении по сравнению с подъемом на 0,8%, который предсказывали аналитики, и ростом на 8% в декабре. Причиной сильного сокращения стало то, что потребители избегали мест с большим скоплением людей, таких как торговые центры, рестораны и кинотеатры.

Уровень безработицы в Китае вырос до 6,2% в феврале по сравнению с 5,2% в декабре", - говорится в сообщении.

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