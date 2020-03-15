Антимонопольщики проверят МАУ за повышение цен на билеты

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты.

Об этом сообщает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице Facebook

В АМКУ отмечают, что в связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

Для примера обращение ведомство приводит информацию относительно изменения цены билетов эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта стоит 24 тыс, при том накануне билет стоил меньше 10 тыс.

АМКУ заявляет, что изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли компании.

МАУ в своем пресс-релизе направила ответ на заявление АМКУ.

В компании отмечают, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одним тем же алгоритмом. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.

"Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целому ряду показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования" - отмечается в пресс-релизе.

Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.

О причинах роста цен в МАУ ответили, что не их компания принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. "Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать".

В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.

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