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МАУ закрывает пассажирское авиасообщение: детали

Суббота, 14 марта 2020, 16:00
 

Авиакомпания МАУ сообщила о выполнении решения СНБО о прекращении регулярного авиасообщения.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании 

Компания сообщает, что в 00:00 часов в ночь с 16-го на семнадцатое марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до сих пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения", - говорится в источнике.

Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го - 16-го марта, нужно обратиться в украинское консульство.

Для таких случаев  будут организованы специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения украинцев домой.

Авиакомпания МАУ предупреждает, что количество имеющихся свободных мест на ее собственных регулярных рейсах 15-го и 16-го марта - ограничено,  поэтому просит с пониманием относиться к ограниченным возможностям.

Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины.

Напоминаем:

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

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АэроСвит

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