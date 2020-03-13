В связи с коронавирусом часть заказов ЕС могут перенести из Китая в Украину
В связи с коронавирусом часть заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов европейские страны могут перенести из Китая в Украину.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
"Распространение коронавируса может вызвать масштабные изменения в распределении производства и создании новых производственных цепочек.
Мы знаем, что некоторые крупные европейские страны рассматривают возможность переноса частично или полностью заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов из Китая в страны ЕС или государства в непосредственной близости к границам Евросоюза. Речь идёт о Турции, Словакии, Польше, Румынии.
Украинские предприятия также должны побороться за получение контрактов от европейских компаний. Многие украинские производители уже перешли на европейские стандарты промышленной продукции. По нашим оценкам, процесс выстраивания новых производственных цепочек закончится в течение года.
Напомним:
Украинский бизнес готовится к уменьшению объемов продаж и денежного потока в связи с пандемией COVID-19.
Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.
Экономическая правда
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