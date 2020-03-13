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МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан

Пятница, 13 марта 2020, 16:29
 

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан в связи с обострением ситуации в Италии из-за распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте авиакомпании.

Рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля 2020 года.

Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года.

Рейсы PS335/336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта до 12 апреля 2020 года.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет по месту покупки билета.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила ряд авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса.

Европейская правда

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АэроСвит Италия коронавирус авиа

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