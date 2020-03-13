Какого влияния коронавируса ожидает украинский бизнес — опрос

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Украинский бизнес готовится к уменьшению объемов продаж и денежного потока в связи с пандемией COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине совместно с компанией-членом палаты "Делойт". Это первое исследование о влиянии коронавируса на бизнес-сообщество Украины.

"Наиболее необходимыми мерами по поддержке работников в текущем состоянии были определены ограничение бизнес-поездок (89%), обеспечение удаленной работы (87%) и безопасности офиса, в частности, антибактериальными средствами, одноразовой посудой и термометрами (82%), а также предоставление работникам актуальной информации и советов (81%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании уже поддерживают или планируют поддержать своих работников путем ограничения бизнес-поездок (81%), обеспечением возможности работать удаленно (79%), предоставлением работникам актуальной информации и советов (74%) и обеспечением безопасности офиса (74%).

Подчеркивается, что наибольшим влиянием пандемии COVID-19 на бизнес может стать уменьшение объемов продаж и денежного потока (61%), невозможности обслуживать потребителей/клиентов (52%) и невозможности продолжать обычное управление бизнесом (46%).

На вопрос о корректировке целей эффективности бизнеса в 2020 году 65% компаний-членов ответили, что планируют поддерживать запланированную цель, а 14% планируют умеренно уменьшить цели.

Напомним:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда