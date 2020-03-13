Карантин: Фонд соцстрахования компенсирует зароботок за время лечения болезней

Фонд соцстрахования профинансирует оказания помощи по временной потере работоспособности при установлении врачом временной нетрудоспособности, в частности, при обнаружении симптомов острого респираторного заболевания и подозрению на COVID-2019.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

"Этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя)", - говорится в сообщении.

В случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ней дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода.

В то же время законодательством не предусмотрено предоставление Фондом помощи по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома из причин карантина.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

1) 50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

2) 60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет;

3) 70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

4) 100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;

5) 100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25.07.2018.

Напомним:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда