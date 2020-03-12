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США наложила санкции на еще одну дочернюю компанию "Роснефти"

Четверг, 12 марта 2020, 20:47
 

США 12 марта ввели санкции против еще одного дочернего предприятия российской нефтяной компании "Роснефть".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

Российскую компанию Вашингтон обвиняет в финансовой поддержке венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Министерство финансов США внесло в черный список TNK Trading International, швейцарскую "дочку" "Роснефти". США установили срок до 20 мая на свертывание бизнеса с TNK Trading.

В прошлом месяце Вашингтон внес в черный список Rosneft Trading SA, еще одну дочернюю компанию "Роснефти" по обвинению, что она активно уклоняется от американских санкций и поддерживает венесуэльский нефтяной сектор.

Европейская правда

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Роснефть США санкции

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