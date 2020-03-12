Apple не позволяет отрицательным героям пользоваться iPhone в фильмах

Американская компания Apple не позволяет отрицательным персонажам использовать свою технику в фильмах.

Об этом сообщил режиссер фильма "Достать ножи" Риан Джонсон в интервью Vanity Fair, передает MacRumors.

"Apple позволяют использовать iPhone в фильмах, но - это очень важно, если вы когда-нибудь будете смотреть детективы - плохие парни не могут пользоваться iPhone", - рассказывает режиссер.

Apple известна тем, что имеет строгие правила использования устройств, изображений и их фотографирования.

В рамках корпоративных принципов компании их продукция должна отображаться только "в лучшем свете, таким образом или контекстом, который благоприятно отражается на продуктах Apple и самой компании".

Когда сериал "24" вышел в эфир, издание Wired писало о теории поклонников сериала, о том, что положительные герои используют Mac, а плохие - используют ПК, которая впоследствии оправдались.