FlixBus и украинские автостанции подписали меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает

Автобусный оператор FlixBus начал сотрудничество с Всеукраинской ассоциацией автостанций - стороны, в частности, сотрудничать по точках продажи билетов и остановок на маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.

Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали 12 марта в Харькове.

"Стороны согласовали общие критерии сотрудничества.

Автостанции нацелены на сотрудничество с FlixBus в двух направлениях - как точки продажи билетов и как остановки на предстоящих маршрутах Украиной, тогда как FlixBus поделится своим опытом и знаниями по европейским стандартам путешествий и окажет поддержку в продвижении Украины в мире и привлечении большего количества пассажиров в страну", - говорится в сообщении.

"Партнерство с украинскими автостанциями важно для нас, потому что для нас высоким приоритетом является комфорт пассажиров.

FlixBus всегда пытается останавливаться на главных автостанциях, которые играют роль пересадочного узла - там пассажиры могут пересаживаться на разные виды транспорта, а также немного отдохнуть или купить билеты в кассе.

Мы хотим сотрудничать с украинскими автостанциями на основе взаимной выгоды и доверия, и стать их партнером в новых возможностях их развития и модернизации", - заявил управляющий директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

Напомним:

Автобусный оператор FlixBus впервые объявил о начале рейсов в Африку (Марокко) и анонсировал в 2020 году выход на рынок стран Балтии и развитие внутренних рейсов в отдельных странах, включая Украину.

Читайте также: Основатель и СЕО FlixBus Андре Шваммлайн: через пять лет все украинцы должны держать FlixBus в уме

Экономическая правда