Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк

Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.

Напомним:

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы, заявили в НБУ.

Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.