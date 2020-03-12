Коронавирус может снизить объемы переводов заробитчан — Нацбанк
Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов.
Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
"Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.
Напомним:
Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы, заявили в НБУ.
Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.
Эконеомическая правда
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