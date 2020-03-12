НБУ о возможности внеочередного пересмотра ставки: не можем ничего исключать
Четверг, 12 марта 2020, 15:22
В Национальном банке допускают внеочередной пересмотр учетной ставки.
Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"В последние дни вы видели много примеров внеочередного пересмотра ставки. Я не могу ничего исключать. Ситуация очень динамичная", - подчеркнул он.
По словам Сологуба, Нацбанк будет изучать необходимость этого подхода, но четких параметров для таких мероприятий нет.
"Мандат НБУ - это макроэкономическая стабильность", - добавил заместитель главы НБУ.
Напомним:
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.
Эконеомическая правда
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