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НБУ о возможности внеочередного пересмотра ставки: не можем ничего исключать

Четверг, 12 марта 2020, 15:22
 

В Национальном банке допускают внеочередной пересмотр учетной ставки.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В последние дни вы видели много примеров внеочередного пересмотра ставки. Я не могу ничего исключать. Ситуация очень динамичная", - подчеркнул он.

По словам Сологуба, Нацбанк будет изучать необходимость этого подхода, но четких параметров для таких мероприятий нет.

"Мандат НБУ - это макроэкономическая стабильность", - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

Эконеомическая правда

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НБУ ставка

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