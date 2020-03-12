НБУ о возможности внеочередного пересмотра ставки: не можем ничего исключать

В Национальном банке допускают внеочередной пересмотр учетной ставки.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В последние дни вы видели много примеров внеочередного пересмотра ставки. Я не могу ничего исключать. Ситуация очень динамичная", - подчеркнул он.

По словам Сологуба, Нацбанк будет изучать необходимость этого подхода, но четких параметров для таких мероприятий нет.

"Мандат НБУ - это макроэкономическая стабильность", - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

Эконеомическая правда