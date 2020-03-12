Стало известно, как будут обеззараживать гривни

Глава правления Национального банка Яков Смолий сообщил, что перед тем как гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут находиться две недели в хранилищах, чтобы не навредить работникам НБУ.

Об этом он сообщил во время брифинга по решению Правления Нацбанка по монетарной политике.

"Процесс обработки наличности в центральном хранилище - это технологический цикл, где наличные изымаются из обращения коммерческих банков, которые поступает в НБУ, пересчитываются, и пригодные наличные выпускаются в дальнейшее обращение, а непригодная - утилизируется.

На период коронавируса процесс будет отличаться - и наличность, которая будет поступать из банков, не будет обрабатываться 2 недели, чтобы обезопасить наших работников, и только после этого она попадет в технологический цикл.

То есть наличность, которая придет "с улицы", на второй день туда (в хранилища - ЭП) не попадет, у нас есть достаточно наличности, чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальными, качественными наличными", - сообщил Смолий.

Напомним:

Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

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