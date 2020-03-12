НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом — Смолий

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы.

Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий во время пресс-брифинга.

По его словам, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как:

давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;

введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Смолий подчеркнул, что, кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

"Они будут провоцировать поддержания рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

В общем, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность", - добавил он.

Глава НБУ подчеркнул, что ключевым предположением, которое правления принимает во внимание, принимая решение о снижении учетной ставки до 10%, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - отметили в регуляторе.

Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.

По его словам, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

В НБУ заявили, что актуальными остаются также риски:

эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата.

Кроме этого, Смолий заявил, что январский прогноз НБУ предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, но он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от развития событий.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

Эконеомическая правда