На жилье для военнослужащих и полицейских планируют потратить 2,4 миллиарда гривен

В государственном бюджете Украины на 2020 год расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих и полицейских увеличены на 316,8 млн гривен или на 16,3% против прошлого года, в целом сумма составит 2,4 млрд гривен.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на расчеты Минфина для СНБО.

В частности запланировано выделить 107 млн ​​грн на расчеты за жилье, полученное в лизинг полицейскими и персоналом службы гражданской защиты, а именно: 80 млн грн для Нацполиции и 27 млн ​​грн для ГСЧС.

Кроме того, для повышения эффективности использования выделенных из госбюджета средств на жилье для военнослужащих Министерством финансов было предложено поручить Министерству обороны и другим заинтересованным государственным органам воплотить ряд мероприятий:

подготовить изменения в законодательство для привлечения собственных средств военнослужащих для получения постоянного жилья, в том числе на условиях льготного ипотечного кредитования и финансового лизинга, с постепенным отказом от предоставления бесплатного жилья;

подготовить изменения в законодательство о запрете вывода служебного жилья в частную собственность;

обеспечить наращивание фонда служебного жилья с уменьшением доли постоянного жилья в пределах средств, выделяемых из госбюджета на строительство и приобретение жилья для военнослужащих;

провести инвентаризацию квартирной очереди с целью недопущения неправомерного получения жилья военнослужащими;

завершить строительство жилья, начатого в прошлые годы;

активизировать работу по строительству жилья на землях обороны, в частности, за счет увеличения объема привлеченных инвестиционных средств.

Напомним, в конце прошлого года заместитель министра обороны Алексей Марценюк отчитался о первых воплощенных шагах реформы обеспечения жильем.

В частности, о переводе учета жилья и процессов его выдачи в электронную централизованную форму и публикации квартирных списков онлайн. На следующем этапе квартирная очередь должна быть заменена на депозитно-монетарную программу.

На сегодняшний день в очереди Минобороны на постоянное жилье находится 47 тысяч военнослужащих.

Экономическая правда