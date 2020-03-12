Кабмин назначил двух заместителей новому министру финансов

Василий Шкураков

Кабинет министров назначил первым заместителем министра финансов Василия Шкуракова, а Юрия Гелетея - заместителем министра по банковскому и международному блоку.

Об этом журналистам сообщил глава Минфина Игорь Уманский, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что министр также предложил кандидатуру Светланы Воробей как заместителя министра, ответственного за налоговую сферу.

"Премьер провел собеседование, пока она проходит спецпроверку", - добавил Уманский.

Шкураков был назначен заместителем министра финансов в конце 2018 года, до этого он возглавлял департамент долговой политики в министерстве. На должности заместителя министра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Юрия Гелетия в декабре 2018 года назначили заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта.

Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

До недавнего времени Уманский был советником главы правления государственного "Укргазбанка".

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля 4 марта.

Выступая перед нардепами Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

Перед этим нардепы выслушали выступление премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за отставку главы правительства.