Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40% - СМИ
Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси.
Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.
В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".
Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тыс тонн. Это на 3% (на 12,7 тыс тонн) больше чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс тонн) больше января 2020 года.
Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс тонн), импорт — 86% (384 тыс тонн).
Из России в феврале было импортировано 200,8 тыс тонн, что на 58,6 тыс тонн больше, чем в январе (142,5 тыс тонн).
Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс тонн с 75 тыс тонн в январе.
Сообщается, что рост импорта из России позволил компенсировать большую часть "выпавших" из баланса объемов белорусского топлива.
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