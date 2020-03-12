Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40% - СМИ

Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тыс тонн. Это на 3% (на 12,7 тыс тонн) больше чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс тонн) больше января 2020 года.

Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс тонн), импорт — 86% (384 тыс тонн).

Из России в феврале было импортировано 200,8 тыс тонн, что на 58,6 тыс тонн больше, чем в январе (142,5 тыс тонн).

Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс тонн с 75 тыс тонн в январе.

Сообщается, что рост импорта из России позволил компенсировать большую часть "выпавших" из баланса объемов белорусского топлива.