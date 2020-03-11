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Украина входит в мировой кризис будучи гораздо крепче, чем в 2008-м году — премьер

Среда, 11 марта 2020, 17:30
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало финансового-экономического кризиса.

Украина сейчас в этот кризис мировой входит будучи гораздо крепче, чем это было в 2008 году.

У нас, как никогда большая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован.

У нас довольно позитивный диалог с МВФ.

...Положительной является оценка экспортеров относительно дополнительных возможностей, которые открываются для них.

И еще есть ряд факторов, которые с одной стороны кризисные, а с другой стороны - являются возможностями для наших производителей", - сообщает Шмыгаль.

Премьер заявил, что правительство готово встретить два кризиса - экономический и вирусный

"Пока я не буду утешать, и говорить, что от кризиса мы выиграем ... но встретить финансовый кризис мы готовы, так же как готовы встретить кризис связанную с вирусом", - резюмирует глава правительства.

Экономическая правда

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экономика кризис Шмыгаль

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