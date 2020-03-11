Украина входит в мировой кризис будучи гораздо крепче, чем в 2008-м году — премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году.
Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства.
"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало финансового-экономического кризиса.
Украина сейчас в этот кризис мировой входит будучи гораздо крепче, чем это было в 2008 году.
У нас, как никогда большая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован.
У нас довольно позитивный диалог с МВФ.
...Положительной является оценка экспортеров относительно дополнительных возможностей, которые открываются для них.
И еще есть ряд факторов, которые с одной стороны кризисные, а с другой стороны - являются возможностями для наших производителей", - сообщает Шмыгаль.
Премьер заявил, что правительство готово встретить два кризиса - экономический и вирусный
"Пока я не буду утешать, и говорить, что от кризиса мы выиграем ... но встретить финансовый кризис мы готовы, так же как готовы встретить кризис связанную с вирусом", - резюмирует глава правительства.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua