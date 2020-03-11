В столичном метрополитене рассказали, как ездят поезда после объявления карантина

После объявления ограничений в Киеве в связи с угрозой распространения коронавируса поезда в Киевском метрополитене ездят по обычному графику.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Отмечается, что дезинфекция в метро проводится с января в усиленном режиме.

"По меньшей мере дважды в день проводится обработка с дезинфицирующими средствами поверхностей на станции (пол, поручни, кассовые окна, дверные ручки и т.д.)", - заявили в метрополитене.

Кроме этого, дезинфицируют подвижной состав перед тем, как он выезжает на линию.

Напмним:

Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.