В столичном метрополитене рассказали, как ездят поезда после объявления карантина
После объявления ограничений в Киеве в связи с угрозой распространения коронавируса поезда в Киевском метрополитене ездят по обычному графику.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Отмечается, что дезинфекция в метро проводится с января в усиленном режиме.
"По меньшей мере дважды в день проводится обработка с дезинфицирующими средствами поверхностей на станции (пол, поручни, кассовые окна, дверные ручки и т.д.)", - заявили в метрополитене.
Кроме этого, дезинфицируют подвижной состав перед тем, как он выезжает на линию.
Напмним:
Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.
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