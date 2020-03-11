В "Укроборонпроме" рассказали о возможных убытках из-за коронавируса

Предприятия "Укроборонпрома" могут понести убытки в связи с экономическим кризисом в мире, вызванной коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил гендиректор государственного концерна Абромавичюс, передает "Укринформ".

"К событиям с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.

По его словам, в этом контексте сейчас у "Антонова" не возникают проблемы - самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 млн долларов.

Однако сейчас уже идут корректировки полетов через коронавирус.

Кроме этого, по словам Абромавичуса, уже отменены международные выставки в Катаре и Малайзии, где должен присутствовать "Укроборонпром".

Гендиректор госконцерна отметил, что сейчас предприятие корректирует работу своих сотрудников и рассматривает возможность работать им из дома.