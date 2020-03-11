В "Укроборонпроме" рассказали о возможных убытках из-за коронавируса
Предприятия "Укроборонпрома" могут понести убытки в связи с экономическим кризисом в мире, вызванной коронавирусом.
Об этом на брифинге заявил гендиректор государственного концерна Абромавичюс, передает "Укринформ".
"К событиям с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30 процентов", - сказал Абромавичус.
По его словам, в этом контексте сейчас у "Антонова" не возникают проблемы - самолеты "Антонова" в год осуществляли нестандартные перевозки грузов на 200 млн долларов.
Однако сейчас уже идут корректировки полетов через коронавирус.
Кроме этого, по словам Абромавичуса, уже отменены международные выставки в Катаре и Малайзии, где должен присутствовать "Укроборонпром".
Гендиректор госконцерна отметил, что сейчас предприятие корректирует работу своих сотрудников и рассматривает возможность работать им из дома.
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