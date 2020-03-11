Кабмин уволил создателя ProZorro с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы

Кабинет министров уволил Александра Стародубцева с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дениса шныряли от 10 марта, которое опубликовали на "Правительственном портале".

Другим распоряжением Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Нацагентства на первого заместителя Стародбубцева Владимира Куприя.

Отмечается, что Стародубцева уволили в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе".

Эта статья предусматривает, что основанием для увольнения может быть сокращение численности или штата госслужащих, ликвидация или реорганизация госоргана.

Александр Стародубцев работал главой Национального агентства по вопросам государственной службы 4 месяца.

"Это были очень крутые четыре месяца, и я горжусь тем, что мы успели, а также благодарю всех, кто был рядом и помогал. Мы рассчитывали минимум на год. На первую задачу - перезагрузку НАГС - я давал себе полгода. Многое не успели, но фундамент заложен", - написал Стародубцев в Facebook.

"Я был готов оставаться при поддержке предыдущего вектора на перезагрузку госслужбы, привлечению большого количества новых людей и введению западной модели менеджмента. О чем сказал новому министру КМУ. Он был неготов сразу сказать свое видение по этим вопросам, и собирался сообщить мне позже. Я так понимаю, тоже не успел", - добавил он.

Александр Стародубцев - один из создателей электронной системы ProZorro. С марта 2015 года до августа 2017 года руководил департаментом госзакупок Минэкономразвития.

Экономическая правда