Германия выделит миллиард евро для борьбы с коронавирусом

Парламент Германии планирует утвердить предложение правительства о выделении 1 миллиарда евро дополнительных средств для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает DPA.

"Мы обеспечим дополнительные бюджетные ресурсы в размере до 1 миллиарда евро", - заявил представитель правящей партии ХДС Ральф Бринкгаус.

Средства предназначены, в частности, для поддержки исследований. "Министр здравоохранения и органы здравоохранения получат все необходимые ресурсы для преодоления коронавирусного кризиса", - добавил он.

Германия является одной из наиболее пострадавших стран от вспышки коронавируса в Европе: в стране зафиксировано более 1200 случаев заболевания и две смерти пациентов.

Министр здравоохранения Йенс Шпан призвал граждан меньше путешествовать и избегать массовых мероприятий, чтобы замедлить скорость распространения в стране.

Европейская правда