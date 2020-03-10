Германия выделит миллиард евро для борьбы с коронавирусом
Парламент Германии планирует утвердить предложение правительства о выделении 1 миллиарда евро дополнительных средств для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает DPA.
"Мы обеспечим дополнительные бюджетные ресурсы в размере до 1 миллиарда евро", - заявил представитель правящей партии ХДС Ральф Бринкгаус.
Средства предназначены, в частности, для поддержки исследований. "Министр здравоохранения и органы здравоохранения получат все необходимые ресурсы для преодоления коронавирусного кризиса", - добавил он.
Германия является одной из наиболее пострадавших стран от вспышки коронавируса в Европе: в стране зафиксировано более 1200 случаев заболевания и две смерти пациентов.
Министр здравоохранения Йенс Шпан призвал граждан меньше путешествовать и избегать массовых мероприятий, чтобы замедлить скорость распространения в стране.
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