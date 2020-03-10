Еврокомиссия приостановит правило "рейсов-призраков", чтобы помочь авиакомпаниям

Европейская комиссия 10 марта приняла решение приостановить правила, обязывающие авиакомпании выполнять пустые "рейсы-призраки", чтобы смягчить влияние вспышки коронавируса на экономику и деятельность авиакомпаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Авиакомпаниям выделяются слоты в аэропорту - время, когда они могут приземляться и вылетать, - но они рискуют их потерять, если в течение календарного года не будут придерживаться по крайней мере 80% выполненных рейсов.

Хотя вспышка вируса ограничила планы путешествий и привела к массовым отменам рейсов из-за распространения коронавируса, перевозчикам все равно приходится поднимать самолеты в небо, чтобы сохранить бизнес-план на следующий год.

Эти правила уже приостанавливались в прошлом: после терактов 11 сентября, во время эпидемии SARS и в определенные моменты финансового кризиса 2008 года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что "в авиации вспышка имеет большое влияние на европейскую и международную промышленность".

"Комиссия очень быстро предложит законодательство, поскольку мы хотим облегчить авиалиниям эксплуатацию слотов", - добавила она

По ее словам, это будет только временная мера и она поможет как промышленности, так и окружающей среде, поскольку прекратит исполнение "рейсов-призраков".

Как известно, из-за введения карантина в Италии многие европейские авиакомпании частично или полностью приостановили выполнение рейсов в эту страну, в том числе крупнейшие европейские перевозчики Ryanair и British Airways.

Европейская правда