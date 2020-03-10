Организаторы переносят 3 больших экономических форума в Украине из-за коронавируса

Из-за быстрого распространения коронавируса организаторы трех крупных экономических форумов в Украине переносят их проведение на осень.

О переносе на осень iForum сообщил в Facebook президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

"Осознавая ответственность за безопасность участников, мы переносим iForum на осень.

Эпидемия коронавируса - не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля - май. Думаю, за лето все уляжется и мы сможем осенью провести форум", - написал он.

iForum должен был пройти 20 мая 2020 года.

Организаторы международного экономического форума Dnipro Economic Forum также решили перенести мероприятия, передает "Интерфакс-Украина".

"Команда Dnipro Economic Forum приняла решение перенести дату проведения DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro в связи с ситуацией, сложившейся в мире с распространением коронавируса и большим количеством зарегистрированных иностранных участников.

Мы ответственно относимся к безопасности участников мероприятия и вынуждены принять такое решение", - говорится в сообщении на сайте форума.

Отмечается, что новые даты форума анонсируют в ближайшее время. В форуме должны принять участие более 700 бизнесменов, государственных деятелей и экономических экспертов из 20 стран мира.

Кроме этого, инвесткомпания Dragon Capital, организатор 16-й Annual Ukraine Investor Conference, также перенесла мероприятие, ранее анонсированное на 19-20 марта 2020 году в Киеве, предварительно на осень.