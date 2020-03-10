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"Укрпочта" начала вручать посылки по удостоверению водителя в приложении "Дія"

Вторник, 10 марта 2020, 16:37
 

"Укрпочта" начала в тестовом режиме вручать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Пока это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.

Напомним:

Мобильное приложение Дія скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 000 водителей.

Экономическая правда

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"Дія" Укрпочта

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