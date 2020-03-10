"Укрпочта" начала вручать посылки по удостоверению водителя в приложении "Дія"
Вторник, 10 марта 2020, 16:37
"Укрпочта" начала в тестовом режиме вручать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Пока это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.
⠀
Напомним:
Мобильное приложение Дія скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 000 водителей.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua