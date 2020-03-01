Снова коронавирус: ВВП-варранты подешевели на 9%

С начала недели украинские гособлигации, привязанные к росту ВВП, подешевели на 8,5% из-за паники на мировых рынках, в связи с распространения коронавируса за пределы Китая

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

За 28 февраля ВВП-варранты подешевели на 2,8% – до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта.

Вечером 28 февраля (по Киеву - ЭП), евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году – около 5%, в 2026 году – под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, – по 6,5%.

Напоминаем:

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.

Читайте подробнее про механизм ВВП-варрантов: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка