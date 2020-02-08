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Автофиксация нарушений на дорогах Киева будет установлена за частные средства

Суббота, 8 февраля 2020, 17:50
 

Киевсовет проголосовал за внедрение в столице автоматической системы фиксации нарушений ПДД за счет частных компаний.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на КГГА.

По словам директора Департамента экономики и инвестиций Наталии Мельник, в Киеве через год-два может появиться современный инструмент, позволяющий улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

"И на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекта за счет капитала инвестора", - сообщила чиновница.

Отмечается, что на момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов.

Как уточняет Мельник, деньги инвесторам будут возмещать уже после того, как система начнет работать и показывать результаты. 

Предварительно система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранения, а также систему передачи данных в автоматическом режиме.

Все зафиксированные нарушения ПДД будут передаваться в дата-центр и прорабатываться инспекторами Национальной полиции.

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Киев

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