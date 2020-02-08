Теплая зима снизила безработицу в США

Нетипично теплая для США погода в январе способствовала увеличению количества новых рабочих мест в целом ряде отраслей.

Об этом говорится в отчете, обнародованном министерством труда США, сообщает Голос Америки.

Экономика США добавила 225 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы уменьшился до 3 целых и шести десятых процентов.

По мнению экономистов, подготовили отчет о рынке труда за январь, причиной уменьшения уровня безработицы нетипично теплая для США погода.

Больше всего выросли сектора, на которые влияет погода - строительство, транспорт, индустрия развлечений и отдыха, а также - здравоохранение.

В то же время в заводы потеряли 12 тысячи рабочих мест, практически все - в производстве автомобилей и запчастей. Сокращается трудоустройство и в секторе розничной торговли.

Также в январе выросла средняя заработная плата и сегодня она составляет 28 долларов 44 цента в час.

Январь стал 18 месяцем роста средней заработной платы более чем 3% подряд.

Напомним:

В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.