Активы Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о создании госпредприятия "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованные у олигарха-беглеца Сергея Курченко активы ФК "Металлист".
Об этом говорится в распоряжении Кучера, размещенном на официальном сайте ХОГА.
"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".
Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований различного уровня.
А также создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.
Уставной капитал составляет 1 тыс. грн.
Напомним:
5 января помещение на территории областного спорткомплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в пос.Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, вернули в собственность государства.
По распоряжению Кабинета министров Украины от 11 апреля 2018 г. имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в сферу управления облгосадминистрации.
В конце 2019 г. глава ОГА Алексей Кучер сообщил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в пос.Высокий и другие объекты, конфискованные у Курченко, не были приняты в управление Харьковской ОГА.
По словам Кучера, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.
Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".
Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.
Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua