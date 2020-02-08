Активы Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о создании госпредприятия "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованные у олигарха-беглеца Сергея Курченко активы ФК "Металлист".

Об этом говорится в распоряжении Кучера, размещенном на официальном сайте ХОГА.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований различного уровня.

А также создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.

Уставной капитал составляет 1 тыс. грн.

200207 01 11 Zagal 67 Rozp (PDF)

200207 01 11 Zagal 67 Rozp (Text) ​

Напомним:

5 января помещение на территории областного спорткомплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в пос.Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

По распоряжению Кабинета министров Украины от 11 апреля 2018 г. имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в сферу управления облгосадминистрации.

В конце 2019 г. глава ОГА Алексей Кучер сообщил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в пос.Высокий и другие объекты, конфискованные у Курченко, не были приняты в управление Харьковской ОГА.

По словам Кучера, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".



Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.



Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.