"Нафтогаз": спрос на газ сократился на 7% — из-за теплой погоды

По данным "Укртрансгаза", в 2019 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 7% - с 32,3 млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз" поставил около 15,4 млрд куб. м природного газа во исполнение спецобязательств по ПСО. Из них около 8 млрд куб. м получили газоснабжающие компании (частные газзбуты и ГПК "Нафтогаз Украины") для покрытия потребностей населения", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что существенное сокращение спроса объясняется в первую очередь более теплой погодой в зимние месяцы 2019 года по сравнению с 2018 годом.

В то же время газа для нужд отопления потребили на 44% больше за год.

"Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году", - пояснили в компании.

Напомним:

В 2019 году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%.

Экономическая правда