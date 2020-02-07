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Кабмин хочет приблизить женские зарплаты к мужским

Пятница, 7 февраля 2020, 15:49
 

Кабинет министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% - в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%, 

Об этом сообщается из Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м - $17,5млрд, следует из концепции.

Концепция направлена на обеспечение защиты прав человека, занятости населения, охраны окружающей природной среды, раскрытие информации о деятельности субъектов хозяйственной деятельности, борьбы с доходами, полученными преступным путем, защиты интересов потребителя, развития науки и техники, защиты конкуренции и прозрачности налогообложения.

Она должна повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализации социальных проектов и необходимость определения принципов и направлений государственной политики в сфере развития социально ответственного бизнеса.

Экономическая правда

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Кабмин

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