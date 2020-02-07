Минэкоэнерго ожидает от "Укрэнерго" обновленного энергобаланса с минимальным импортом электроэнергии из РФ

Минэкоэнерго ожидает, что оператор системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в ближайшее время подаст обновленный прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины, который, в частности, будет содержать сведенные к минимуму объемы импорта электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель во время совместного с президентом Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" во львовском области в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция министерства по вопросу импорта электроэнергии из РФ и Беларуси известна. Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии. Есть четкая позиция по этому вопросу. Новый баланс сейчас готовится. Было в 20 числах января совещание.

Системный оператор "Укрэнерго" в ближайшее время должен подать баланс, в котором будет к минимуму - только в рамках операционной безопасности - сведена возможность импорта электроэнергии из России и Беларуси", - подчеркнул Оржель.

Мы максимально сейчас загружаем наших собственных производителей", - добавил он.

В утвержденном в ноябре 2019 года прогнозном балансе на 2020 год Минэкоэнерго заложило рост импорта электроэнергии в 2,8 раза - до 4,14 млрд кВт-ч против ожидаемых на тот момент 1,488 млрд кВт-ч импорта по итогам 2019 года.

В то же время, по данным "Укрэнерго", фактические показатели импорта электроэнергии с момента запуска в июле 2019 года новой модели энергорынка составляли 2,698 млрд кВт-ч электроэнергии. Из Беларуси импортировали 851,2 млн кВт-ч (31,5% от общего объема импорта), из России - 286,2 млн кВт-ч (10,6%).