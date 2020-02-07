Между Киевом и белорусским Мозырем могут запустить туристический теплоход

В конце апреля планируется запустить туристический водный маршрут из Киева в белорусский Мозырь по Днепру и Припяти.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев – Мозырь – Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 из Украины в Беларусь вышел на стадию практической реализации.

"Работы по черпанию и доведения судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия планируется начать с открытием навигации", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий также сообщил, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. До конца 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Белорусский Мозырь находится на берегу реки Припять примерно в 120 км от места ее впадения в Днепр.

Экономическая правда