Между Киевом и белорусским Мозырем могут запустить туристический теплоход
В конце апреля планируется запустить туристический водный маршрут из Киева в белорусский Мозырь по Днепру и Припяти.
Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.
"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев – Мозырь – Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", – говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 из Украины в Беларусь вышел на стадию практической реализации.
"Работы по черпанию и доведения судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия планируется начать с открытием навигации", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Криклий также сообщил, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. До конца 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.
Белорусский Мозырь находится на берегу реки Припять примерно в 120 км от места ее впадения в Днепр.
Экономическая правда
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